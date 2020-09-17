KAÇAK BÜFE SKANDALI

Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu CHP'li İBB, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurmuştu. Kaçak büfenin İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'a ait olduğu belgeleriyle ortaya çıkmıştı. CHP'li İBB ve İYİ Parti Meclis Üyesi ve Airport Haber'in sahibi Ali Kıdık'ın ortaklaşa giriştiği skandalın ortaya çıkmasının ardından kaçak büfe kaldırılmıştı.