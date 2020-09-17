Göngören'e kondurduğu kaçak büfe skandalıyla gündeme gelen İYİ Partili Ali Kıdık bu sefer de İBB meclisini karıştırdı.
GÖKSU İYİ PARTİLİ KIDIK'IN KAÇAK BÜFE SKANDALINI HATIRLATTI
Sözü kesilen Mehmet Tevfik Göksu, Ali Kıdık'ın karıştığı kaçak Büfe skandalını hatırlattı. "Sana yakışır. Doğru söylüyorsunuz büfeci ile muhatap olmamak lazım" ifadelerini kullandı.
İYİ Partili Ali Kıdık
MECLİS KARIŞTI
Kıdık'ın karıştığı kaçak büfe olayının hatırlatılması üzerine meclis bir anda karıştı. İBB Meclisi'nden Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
KAÇAK BÜFE SKANDALI
Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu CHP'li İBB, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurmuştu. Kaçak büfenin İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'a ait olduğu belgeleriyle ortaya çıkmıştı. CHP'li İBB ve İYİ Parti Meclis Üyesi ve Airport Haber'in sahibi Ali Kıdık'ın ortaklaşa giriştiği skandalın ortaya çıkmasının ardından kaçak büfe kaldırılmıştı.