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    • 17.09.2020 18:48
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    Kaçak büfe skandalıyla gündeme gelen İYİ Partili Meclisini karıştırdı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

    Göngören'e kondurduğu kaçak büfe skandalıyla gündeme gelen İYİ Partili bu sefer de meclisini karıştırdı. Meclisi’nde 'nun konuşması sırasında laf atan Kıdık ortalığı karıştırdı. İBB Meclisi'nden Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

    takvim.com.tr
    DHA
    Büfeci İBB Meclisi'nde terör estirdi

    Göngören'e kondurduğu kaçak büfe skandalıyla gündeme gelen İYİ Partili Ali Kıdık bu sefer de İBB meclisini karıştırdı.

    İYİ Partili Ali Kıdık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da yapılan Meclis toplantısında konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun lafın kesti.

    GÖKSU İYİ PARTİLİ KIDIK'IN KAÇAK BÜFE SKANDALINI HATIRLATTI
    Sözü kesilen Mehmet Tevfik Göksu, Ali Kıdık'ın karıştığı kaçak Büfe skandalını hatırlattı. "Sana yakışır. Doğru söylüyorsunuz büfeci ile muhatap olmamak lazım" ifadelerini kullandı.


    İYİ Partili Ali Kıdık

    MECLİS KARIŞTI
    Kıdık'ın karıştığı kaçak büfe olayının hatırlatılması üzerine meclis bir anda karıştı. İBB Meclisi'nden Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

    KAÇAK BÜFE SKANDALI
    Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu CHP'li İBB, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurmuştu. Kaçak büfenin İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'a ait olduğu belgeleriyle ortaya çıkmıştı. CHP'li İBB ve İYİ Parti Meclis Üyesi ve Airport Haber'in sahibi Ali Kıdık'ın ortaklaşa giriştiği skandalın ortaya çıkmasının ardından kaçak büfe kaldırılmıştı.
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