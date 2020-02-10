Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.02.2020 22:13
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 22:20

'nin Güngören'e kurduğu kaçak büfe kaldırıldı

'li zabıtalarının başında 7/24 nöbet tuttuğu, İBB İYİ Parti Meclis Üyesi ve 'in sahibi ’a ait olduğu belirlenen Güngören’deki kaçak büfe kaldırıldı.

Kaçak büfe kaldırıldı

'nun başkan olduğu 'li , encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurdu.

RESMİ BELGE VE İZİN BELGESİ İBRAZ EDİLMEDİ
zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi.

İBB ZABITASI 24 SAAT NÖBETE BAŞLADI
İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. İBB zabıtası kaçak büfenin başında 24 saat kesintisiz nöbet tutmaya başladı.

SKANDAL ORTAYA ÇIKTI
Büfe'nin ' ve Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.' şirketine ait olduğu ve kaçak büfenin Güngören'e koyulduğu tarihten 7 gün sonra yani 27 Ocak 2020'de kurulduğu testip edildi.

"Merter Büfe ve Gıda" şirketinin sahibi olarak görülen Fatih Akdeniz'in İYİ Parti İBB Meclis Üyesi 'ın sahibi olduğu '' sitesinin yazarı olduğu ortaya çıktı.

SKANDALIN ORTAYA ÇIKMASININ ARDINDAN BÜFE KALDIRILDI
CHP'li İBB ve İYİ Parti Meclis Üyesi ve Airport Haber'in sahibi Ali Kıdık'ın ortaklaşa giriştiği skandalın ortaya çıkmasının ardından kaçak büfe kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriİBB'nin Güngören'e kurduğu kaçak büfe kaldırıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri