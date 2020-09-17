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    • 17.09.2020 18:17
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    duyurdu Balkanlar'da dev tatbikat! ve ...

    Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. 'den yapılan açıklamada '', Romanya, , , Arnavutluk ve ’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 25 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya’da gerçekleştiriliyor.'' ifadelerine yer verildi.

    Balkanlar'da dev tatbikat!

    Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili bir açıklama yaptı.

    , ''Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 25 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya'da gerçekleştiriliyor.'' açıklamasında bulundu.

    MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
    1. Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı , Romanya, , , Arnavutluk ve 'dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Romanya'da icra edilmektedir.

    2. Tatbikatın maksadı; Balkan ülkelerinin Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekât icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmektir.

    3. Romanya Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilmekte olan tatbikata Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından; 1 özel kuvvet timi, 1 karargâh personeli olmak üzere toplam 12 personel ile katılım sağlanmaktadır.

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