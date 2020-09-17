Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.09.2020 15:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2020 15:12
    ABONE OL

    'tan ve arkadaşlarını anma mesajı

    : "Yeter, söz milletindir!" Milli iradenin temsilini sekteye uğratan karanlık zihniyet tarafından haksız yere idama mahkum edilerek milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum.

    Bakan Albayrak'tan Adnan Menderes paylaşımı

    , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeter, söz milletindir!" Milli iradenin temsilini sekteye uğratan karanlık zihniyet tarafından haksız yere idama mahkum edilerek milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum Başbakan #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Adnan Menderes ve arkadaşlarını anma mesajı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri