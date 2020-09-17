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    • 17.09.2020 15:17
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    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin eski rektörü 'e 'den hapis

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) eski rektörü , tutuksuz yargılandığı davada 'ye yardım suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Sema Alim Dalgıç
    Sabah
    Eski rektöre FETÖ'den hapis

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) eski rektörü hakkında üyeliği suçundan soruşturma başlatılmış, yürütülen soruşturma sonucunda iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

    Geçtiğimiz günlerde davanın 9. Duruşması gerçekleştirildi. Karar duruşmasına tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı. Savunmasının ardından son sözleri sorulan eski rektör, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti.

    Sanık ve avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, 'Silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanan Şimşek hakkında söz konusu suç unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak, sanığı 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan hapis cezasına çarptırdı.

    Kararda, Osman Şimşek'in 'Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçunu işlediği, bu nedenle önce 6 yıl hapsine karar verdi. Mahkeme ardından cezada yarı oranında indirim yaparak 3 yıla hükmetti.

    3 YIL 9 AY HAPİS
    Sanığın eyleminin terör suçu olmasını dikkate alan heyet, cezada yarı oranında arttırım yaparak 4 yıl 6 aya yükseltti. Mahkeme sanık hakkında cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak bu kez cezayı 3 yıl 9 aya indirdi.

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