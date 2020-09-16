Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes'in idam yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1960 darbesinin milletimizin vicdanında derin yaralar açan sonuçlarından biri de hiç kuşkusuz Başbakan Menderes ile Maliye Bakanı Polatkan ve Dışişleri Bakanı Zorlu'nun darbeciler tarafından demokrasi, adalet ve insanlık adına utanç verici bir süreç sonunda idam edilmiş olmalarıdır."



"MİLLETİMİZİN YÜREĞİNİ DAĞLAMIŞTIR"

"27 Mayıs 1960 darbesinden yaklaşık 16 ay sonra 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen idamların acısı milletimizin yüreğini dağlamıştır"



"Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir."