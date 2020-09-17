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    • 17.09.2020 11:25
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    Son dakika: Merhum Başbakan mezarı başında anıldı

    Son dakika haberine göre merhum Başbakan , Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 59. yılında Topkapı’daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı.

    AA
    Menderes mezarı başında anıldı

    Saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, Başkan 'ın mesajı ve Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın dua okumasıyla son buldu.

    Törenden sonra Soylu ve beraberindekiler , ve Hasan Polatkan'ın mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

    Bakan Soylu daha sonra 9. Cumhurbaşkanı 'ın da mezarını ziyaret etti.

    Törene, Soylu'nun yanı sıra Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun yakınları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkanvekili Hüseyin Aksu ile Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

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