2020 ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 2020 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? Haftanın son günlerine girilirken ASDEP sonuçlarının açıklanıp açıklanmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Bu hafta içerisinde açıklanması beklenen ASDEP sonuçlarıyla ilgili yeni açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

ASDEP MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) alım sonuçları hakkında bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, bakanlık olarak tüm vatandaşları koruma altına almaya çalıştıklarını kaydederek bunun için ellerinden geleni yaptıklarını ve ASDEP alım sonuçları hakkında da son değerlendirmeleri yaptıklarını kaydetti.