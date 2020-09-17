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    • 17.09.2020 17:16
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    2020 açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

    için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ASDEP mülakatlarına katılan adaylar 2020 açıklandı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan duyuruyla ASDEP sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklanacağı belirtilmişti. Haftanın son günlerine girilirken sorusuna da cevap aranıyor.

    takvim.com.tr
    2020 ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 2020 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? Haftanın son günlerine girilirken ASDEP sonuçlarının açıklanıp açıklanmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Bu hafta içerisinde açıklanması beklenen ASDEP sonuçlarıyla ilgili yeni açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

    ASDEP MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) alım sonuçları hakkında bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, bakanlık olarak tüm vatandaşları koruma altına almaya çalıştıklarını kaydederek bunun için ellerinden geleni yaptıklarını ve ASDEP alım sonuçları hakkında da son değerlendirmeleri yaptıklarını kaydetti.

    Selçuk yaptığı açıklamada; "Birçok vatandaşımız dönemsel ihtiyaç içinde. Salgın döneminde sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlarımız 6 milyonu aştı. Faz ödemeleri devam ediyor. Salgın dönemindeki kriterlerle muhtaçlık kriterlerimiz uymuyor. Fakat bu dönemde birçok dönemde birçok vatandaşımız dönemsel ihtiyaçta. Bu vatandaşlarımıza ulaşmak için bir form oluşturduk. Belli bir takım sorular sorduk. 10 milyonun üzerinde başvuru geldi. 10 milyon talebi hem SGK hem de İŞKUR'dan teyit ettik. Beyanın doğruluğunu teyit ettik. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) alımlarının sonuçlarını haftaya açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

    ASDEP PUANLARI NASIL?

    20 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve özel şartları ilan edilen Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alım sınavı için başvurular 27/11/2019 – 06/12/2019 tarihleri arasında alınmış olup, yapılan inceleme sonucunda KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.

    Alanlara göre oluşan en düşük ve en yüksek puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

    ALAN

    EN YÜKSEK KPSS PUANI

    EN DÜŞÜK KPSS PUANI

    Çocuk Gelişimi

    82,9175

    74,1412

    Aile ve Tüketici Bilimleri

    82,5721

    62,6896

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

    90,9774

    80,6019

    Sosyoloji

    92,9172

    81,7012

    Psikoloji

    90,3522

    74,9984

    Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar

    91,8292

    80,1104
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