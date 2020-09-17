



MİNNOŞLAR TÜM DÜNYADAN ELEŞTİRİ ALIYOR

Netflix, çocuk istismarı sahneleri içeren "Minnoşlar" filmi nedeniyle tüm dünyadan eleştiri alıyor.

ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Netflix'i "çocuk pornografisi yayınlamakla" suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istemişti.

ABD'de bazı eyaletlerde Netflix'in suç işlediği ve yargılanması gerektiği belirtilmiş, tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetmişti.