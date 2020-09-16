



"ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARININ OLUŞMASINA İMKAN TANIYACAK"

İnsansız sistemlerde ise böyle bir problem yok, hatta askeri standartlar dışında ciddi bir standart ve sertifikasyon da yok. Bu da işleri görece daha kolay bir hale getiriyor. Muhtemelen uçan arabalar için gelecekte ciddi regülasyonlar ve standartlar gelecek, bu standartlara uygun olarak bir ürün geliştirmeye çalışmak ise bu alanda teknolojik gelişimimize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu yeni bir sektör ve bu sektöre bu kadar erken girmemiz ile hem farklı alanlarda teknolojik gelişimimize katkıda bulunacak hem de çeşitli iş kollarının oluşmasına imkan tanıyacaktır. Bu açıdan da çok önemli bir proje."

