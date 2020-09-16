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    • Ekonomi
    • 16.09.2020 Gazete
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    'nin ilk '' havalandı

    ler tarafından yapılan , ilk uçuş testlerini başarıyla geçti. 230 kiloluk araç, 10 metreye yükseldi. Müdürü , twitter hesabından bir video paylaşarak "Ülkemizin geleceğine..." ifadelerine yer verdi.



    BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen 'nin ilk , ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. lerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kilogramlık ön prototip, uçuş testlerinde 10 metreye yükseldi. Müdürü , twitter hesabından bir video paylaşarak "Ülkemizin geleceğine..." ifadelerine yer verdi.



    Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı'nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan Cezeri, 1.5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.



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