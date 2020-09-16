BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kilogramlık ön prototip, uçuş testlerinde 10 metreye yükseldi. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, twitter hesabından bir video paylaşarak "Ülkemizin geleceğine..." ifadelerine yer verdi.
Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı'nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan Cezeri, 1.5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.