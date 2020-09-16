Cezeri kimdir? Cezeri buluşları nelerdir? Cezeri tarihteki yeri nedir?

Cezeri kimdir? Cezeri buluşları nelerdir? Anadolu'da yaşayan ve tarihin en büyük mucitlerinden birisi olarak kabul edilen Cezeri tarihteki yeri arama motorlarında sorgulanıyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Testlerin ardından, uçan arabaya ismini veren Cezeri'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Cezeri kimdir?

CEZERİ KİMDİR?

Cezeri, Türk-İslam coğrafyasına kazandırdıkları ile tarihte çok önemli bir yer edinmiştir. 13. yüzyılda Diyarbakır ve Cizre dolaylarında yaşadığı rivayet edilen Cezeri, sibernetik alanının kurucusu ve insanlık tarihinin ilk robotik teknolojilerine yoğunlaşan kişi olmuştur.