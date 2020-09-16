Okullarda, yüz yüze eğitim zili 21 Eylül'de ilkokul 1. sınıflarla birlikte çalacak. İlk hafta uyum programı olacak, 3 haftanın sonunda ise diğer kademelerde yüz yüze eğitimin olup olmayacağına karar verilecek. Sonraki haftalarda ilk etapta üniversiteye hazırlanan 8 ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim planlanıyor.

Diğer kademeler için de birkaç senaryo konuşuluyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Diğer kademelerin de dönüşümlü olarak okula gitmesi, derslerin ve konuların seyreltilmesi, belirli konuların yüz yüze işlenmesi gibi seçenekler öne çıkıyor. Seyreltilme sonucunda oluşabilecek ders açıklarının da uzaktan eğitimle tamamlanması planlanıyor. Uzaktan eğitim kapsamında da EBA TV'nin yanı sıra öğretmenler canlı dersler verecek. Tüm kademelerin açılmasının yerine, hibrit eğitim denilen bu modelin hayata geçirilmesi daha yüksek bir ihtimal.

Devlet okullarında okul öncesi öğrencileri haziranda eğitime başlamıştı, ilkokul 1'lerle birlikte onlar da eğitime devam edecek. Özel okullarda da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum programı kapsamında eğitimler başladı. Şimdi gözler devlet okullarında.