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    • 17.09.2020 05:23
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    Taksim’de motosiklet sında 1 kişi hayatını kaybetti

    tünelinde (42) isimli motosiklet sürücüsü tünelde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motosikletinden düştü. Yerde kanlar içinde baygın halde yatan yaralı sürücüyü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralı üzerinde yapmış olduğu inceleme sonrası sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Taksim'de motosikletiyle tünel içerisinde seyir halindeyken yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

    Olay, saat 02:00 sıralarında tünelinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, (42) isimli motosiklet sürücüsü tünelde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motosikletinden düştü.

    Yerde kanlar içinde baygın halde yatan yaralı sürücüyü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralı üzerinde yapmış olduğu inceleme sonrası sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Polis ekipleri ise trafik akışını tek şeride düşürerek olay yerinde incelemelerde bulunarak kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı

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