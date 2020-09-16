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    • 16.09.2020 14:10
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    yı ayağa kaldıran provokatif video hakkında suç duyurusu

    da dolaşıma giren ve içeriğinde bir kadının ırkçı saldırıları kast edip övdüğü videoya tepki yağdı. Bir vatandaş sessiz kalmayıp kimliği tespit edilemeyen genç kadından şikayetçi oldu.

    Sabah

    'da uzman çavuş Musa Orhan tarafından uğradığı cinsel saldırı sonrası intihar eden İpek Er'i, ve 'ndeki ırkçı saldırıları kast ederek suçu öven kişinin söyledikleri yı ayağa kaldırdı. Kişinin müzik eşliğinde dans ederek sarf ettiği, "Çavuşumuz koydu, Sakarya koydu, Afyon koydu" şeklindeki ırkçı ve cinsiyetçi söylemlere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Genç kadın, haklı olduğunu düşünerek savunma yaptığı bir video paylaştı.

    VATANDAŞ SESSİZ KALMADI
    Tepkiler çığ gibi büyürken K.T. isimli bir vatandaş, 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmektedir. Irkçı bir paylaşım yapmıştır' diyerek video görüntüsündeki genç kadın hakkında savcılığa şikâyette bulundu.

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