Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    'nin 12 yıldızı Ay-yıldız karşısında dibe indi! Miçotakis ve sahipleri çark etti...

    , tehditlere boyun eğmedi. Ege ve 'deki haklarından vazgeçmedi. Avrupa Birliği'ni temsil eden 12 yıldız, Ay-yıldız'ın karşısında dibe indi. Miçotakis ile sahipleri çark etti.

    12’den vurduk
    , tehditlere boyun eğmedi. Ege ve 'deki haklarından vazgeçmedi.



    Avrupa Birliği'ni temsil eden 12 yıldız, Ay-yıldız'ın karşısında dibe indi. Miçotakis ile sahipleri çark etti.

    , "Türkiye ile görüşmeye hazırız" dedi. Temsilcisi Borrel, Ankara ile zıtlaşılmaması gerektiğini belirtti.

    Fransız medyası ise 'un Miçotakis'in peşinden gitmesini eleştirdi. Manşetten mesaj gönderdi: Erdoğan'la oyun olmaz. Tansiyonu düşür...



    Twitter;

    Hazırda değil esasta bekle Miço...

    Yannis yoldan dönmeye başladılar

    Ege'ye dökülmekten korktu galiba!

    Yola gelmekten başka çaren yoktu



    'VAH'RUPA!
    Avrupa'nın Akdeniz planı suya battı! Fransız medyası Macron'u "Erdoğan'la oyun olmaz. Tansiyonu düşür" sözleriyle uyardı. Yalnız kalan Miçotakis ise geri adım attı: Türkiye ile görüşmeye hazırız

    Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji oyunlarını yerle bir etti. Macron, haddini aşıp ülkemizi tehdit etti! Kendi medyası bile yönettiği siyaseti eleştirdi. Fransız L'Opinion gazetesi manşetiyle Macron'a "Erdoğan'la oyun olmaz. Tansiyonu düşür" mesajı gönderdi. Yalnız kalan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise çark etti! Dün, Türkiye ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri ise dün NATO Karargahı'nda gerçekleşti. Heyetin, 17 Eylül'de yeni bir toplantı yapacağı belirtildi.



    AB: TÜRKİYE İLE ZITLAŞMAYIN
    Avrupa     Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı'yı uyardı: Türkiye ile zıtlaşmak sorunlara çözüm getirmez.

    ASKERLİK UZATILACAK
    Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı. Miçotakis dün askerlik süresinin 9 aydan 12 aya uzatılacağını açıkladı.



    YENİ NAVTEX
    Yunanistan, Lozan Anlaşması'na aykırı olarak Ege adalarını silahlandırdı.

    Türkiye, dün Sakız Adası'na NAVTEX yayınladı. Ardından Akdeniz'de bulunan Yavuz gemisinin görevi süresini 12 Ekim'e kadar uzattı.


    BÜYÜK İLGİ
    Oruç Reis, Batı'nın hevesini kursağında bıraktı. Periyodik bakımı için Limanı'na yanaştı. Hem vatandaşlardan hem de liman içindeki çalışanlardan topladı.





    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel AB'nin 12 yıldızı Ay-yıldız karşısında dibe indi! Miçotakis ve sahipleri çark etti...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri