Türkiye, tehditlere boyun eğmedi. Ege ve Akdeniz'deki haklarından vazgeçmedi.
Avrupa Birliği'ni temsil eden 12 yıldız, Ay-yıldız'ın karşısında dibe indi. Miçotakis ile sahipleri çark etti.
Fransız medyası ise Cumhurbaşkanı Macron'un Miçotakis'in peşinden gitmesini eleştirdi. Manşetten mesaj gönderdi: Erdoğan'la oyun olmaz. Tansiyonu düşür...
Twitter;
Hazırda değil esasta bekle Miço...
Yannis yoldan dönmeye başladılar
Ege'ye dökülmekten korktu galiba!
Yola gelmekten başka çaren yoktu
'VAH'RUPA!
Avrupa'nın Akdeniz planı suya battı! Fransız medyası Macron'u "Erdoğan'la oyun olmaz. Tansiyonu düşür" sözleriyle uyardı. Yalnız kalan Miçotakis ise geri adım attı: Türkiye ile görüşmeye hazırız
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji oyunlarını yerle bir etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, haddini aşıp ülkemizi tehdit etti! Kendi medyası bile yönettiği siyaseti eleştirdi. Fransız L'Opinion gazetesi manşetiyle Macron'a "Erdoğan'la oyun olmaz. Tansiyonu düşür" mesajı gönderdi. Yalnız kalan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise çark etti! Dün, Türkiye ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri ise dün NATO Karargahı'nda gerçekleşti. Heyetin, 17 Eylül'de yeni bir toplantı yapacağı belirtildi.
AB: TÜRKİYE İLE ZITLAŞMAYIN
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı'yı uyardı: Türkiye ile zıtlaşmak sorunlara çözüm getirmez.
ASKERLİK UZATILACAK
Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı. Miçotakis dün askerlik süresinin 9 aydan 12 aya uzatılacağını açıkladı.
YENİ NAVTEX
Yunanistan, Lozan Anlaşması'na aykırı olarak Ege adalarını silahlandırdı.
BÜYÜK İLGİ
Oruç Reis, Batı'nın hevesini kursağında bıraktı. Periyodik bakımı için Antalya Limanı'na yanaştı. Hem vatandaşlardan hem de liman içindeki çalışanlardan büyük ilgi topladı.
Avrupa Birliği'ni temsil eden 12 yıldız, Ay-yıldız'ın karşısında dibe indi. Miçotakis ile sahipleri çark etti.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye ile görüşmeye hazırız" dedi. AB Temsilcisi Borrel, Ankara ile zıtlaşılmaması gerektiğini belirtti.
Fransız medyası ise Cumhurbaşkanı Macron'un Miçotakis'in peşinden gitmesini eleştirdi. Manşetten mesaj gönderdi: Erdoğan'la oyun olmaz. Tansiyonu düşür...
Twitter;
Hazırda değil esasta bekle Miço...
Yannis yoldan dönmeye başladılar
Ege'ye dökülmekten korktu galiba!
Yola gelmekten başka çaren yoktu
'VAH'RUPA!
Avrupa'nın Akdeniz planı suya battı! Fransız medyası Macron'u "Erdoğan'la oyun olmaz. Tansiyonu düşür" sözleriyle uyardı. Yalnız kalan Miçotakis ise geri adım attı: Türkiye ile görüşmeye hazırız
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji oyunlarını yerle bir etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, haddini aşıp ülkemizi tehdit etti! Kendi medyası bile yönettiği siyaseti eleştirdi. Fransız L'Opinion gazetesi manşetiyle Macron'a "Erdoğan'la oyun olmaz. Tansiyonu düşür" mesajı gönderdi. Yalnız kalan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise çark etti! Dün, Türkiye ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri ise dün NATO Karargahı'nda gerçekleşti. Heyetin, 17 Eylül'de yeni bir toplantı yapacağı belirtildi.
AB: TÜRKİYE İLE ZITLAŞMAYIN
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı'yı uyardı: Türkiye ile zıtlaşmak sorunlara çözüm getirmez.
ASKERLİK UZATILACAK
Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı. Miçotakis dün askerlik süresinin 9 aydan 12 aya uzatılacağını açıkladı.
YENİ NAVTEX
Yunanistan, Lozan Anlaşması'na aykırı olarak Ege adalarını silahlandırdı.
Türkiye, dün Sakız Adası'na NAVTEX yayınladı. Ardından Akdeniz'de bulunan Yavuz gemisinin görevi süresini 12 Ekim'e kadar uzattı.
BÜYÜK İLGİ
Oruç Reis, Batı'nın hevesini kursağında bıraktı. Periyodik bakımı için Antalya Limanı'na yanaştı. Hem vatandaşlardan hem de liman içindeki çalışanlardan büyük ilgi topladı.