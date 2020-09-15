Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.09.2020 14:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2020 14:46
    ABONE OL

    Son dakika: '' 'nda bakıma alındı

    Son dakika haberi... periyodik aylık bakımı ve ikmal için sabah saatlerinde 'na demirledi. Bakımların ardından geminin yeni bir Navtex'le ya devam edeceği öğrenildi. Limanı dışından görünen gemi, liman içindeki çalışanlardan da gördü.

    DHA
    'Oruç Reis' bakıma alındı!

    'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından geçen pazar günü bakım ve ikmal için Körfezi açıklarına gelen gemisi, 'na demirledi.

    10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan gemi, her ay düzenli olarak yapılan bakımları ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Burada geminin bakıma alındığı görülürken, güverte kısmında ise mürettebatının birtakım çalışmalar yürüttükleri dikkati çekti. Antalya Limanı dışından görünen gemi, liman içindeki çalışanlardan da gördü.

    Geminin bakım ve ikmallerini tamamlamasının ardından yeniden bir Navtex yayınlayarak Doğu 'deki sismik araştırma faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: 'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda bakıma alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri