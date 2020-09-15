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    • 15.09.2020 Gazete
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    , 'deki haklarını korumak için harekete geçti! Petrole, gaza göz dikenlere haddini bildirdi

    Avrupa'nın sahte kabadayıları yetmeyince ABD, 'e el attı. Pompeo, Rum kesimi ile skandal bir mutabakat yaptı. , Yunan su ile tatbikat başlattı. da "74'te yaptığımızı yine yaparız" diye mesaj yolladı. dışarıda bunlarla uğraşırken  ise Atatürk tartışmasından çıkamadı.

    Boy sırası

    Avrupa'nın sahte kabadayıları yetmeyince ABD, 'e el attı. Pompeo, Rum kesimi ile skandal bir mutabakat yaptı. , Yunan su ile tatbikat başlattı.



    da "74'te yaptığımızı yine yaparız" diye mesaj yolladı. dışarıda bunlarla uğraşırken ise Atatürk tartışmasından çıkamadı.



    Alman gazetesi, Avrupa'yı Akdeniz'e sıkıştıran Erdoğan'ın ceketini bile haber yaptı. "Bütün seçimleri ekose ceketle kazandı" yorumlarını hatırlattı.

    Twitter;
    Çakma kabadayıların algısı buraya kadar

    Hepsini toplayın bir Türkiye etmez

    Ada'nın dibisin Macron efendi

    İçimizdeki Fransızlar pek mutsuz

    Vatansever olunmaz, doğulur

    Tek sıra beyler, bayanlar

    Küçük hesapların küçük lideri olur



    BAKIMDAN SONRA ARAMAYA DEVAM
    sömürgeci zihniyetin hevesini kursağında bıraktı. Bakımından sonra arama faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.



    Oruç Reis, Akdeniz'deki oyunlarını yıktı. Antalya Limanı'na geri dönünce kaos lobisi tarafından hedef alındı. Ancak üst aklın hevesi kursağında kaldı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geminin aylık bakıma alındığını duyurdu. Oruç Reis'in ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.



    Bu arada denizde Türkiye'yi hedef almaya kalkışan Yunanistan karada da ne yapacağını şaşırdı! ABD'ye ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna ait Leopard tanklarının 'da ortak tatbikat yapacağı açıklandı.



    KIBRIS MİLLİ MESELEMİZ
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'ye gitti. Türk Barış Kuvvetleri ile KKTC arasında icra edilen tatbikatı izledi. "Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. 1974'te ne yaptıysak şimdi de aynısını yapmaya hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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