Avrupa'nın sahte kabadayıları yetmeyince ABD, Akdeniz'e el attı. Pompeo, Rum kesimi ile skandal bir mutabakat yaptı. Pentagon, Yunan ordusu ile tatbikat başlattı.







Bakan Akar da "74'te yaptığımızı yine yaparız" diye mesaj yolladı. Türkiye dışarıda bunlarla uğraşırken CHP ise Atatürk tartışmasından çıkamadı.







Alman Die Welt gazetesi, Avrupa'yı Akdeniz'e sıkıştıran Erdoğan'ın ceketini bile haber yaptı. "Bütün seçimleri ekose ceketle kazandı" yorumlarını hatırlattı.

Twitter;

Çakma kabadayıların algısı buraya kadar



Hepsini toplayın bir Türkiye etmez



Ada'nın dibisin Macron efendi



İçimizdeki Fransızlar pek mutsuz

Vatansever olunmaz, doğulur



Tek sıra beyler, bayanlar



Küçük hesapların küçük lideri olur







BAKIMDAN SONRA ARAMAYA DEVAM

Oruç Reis sömürgeci zihniyetin hevesini kursağında bıraktı. Bakımından sonra arama faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.





Oruç Reis, Akdeniz'deki enerji oyunlarını yıktı. Antalya Limanı'na geri dönünce kaos lobisi tarafından hedef alındı. Ancak üst aklın hevesi kursağında kaldı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geminin aylık bakıma alındığını duyurdu. Oruç Reis'in ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.





Bu arada denizde Türkiye'yi hedef almaya kalkışan Yunanistan karada da ne yapacağını şaşırdı! ABD'ye ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna ait Leopard tanklarının Batı Trakya'da ortak tatbikat yapacağı açıklandı.







KIBRIS MİLLİ MESELEMİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC'ye gitti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile KKTC arasında icra edilen tatbikatı izledi. "Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. 1974'te ne yaptıysak şimdi de aynısını yapmaya hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.