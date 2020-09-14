Die Welt gazetesinde, 'Erdoğan'ın kazanan ceketi moda dünyasını nasıl etkiliyor?' başlıklı bir yazı yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın 'ekose desenli ceketlerini' konu alan yazıda, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de koyu ve tek renk takım elbiseler norm olarak görülürken, Erdoğan'ın ekose desenli ceketlerinin dikkat çektiği belirtildi. Yazıda, Erdoğan'ın siyasette olduğu gibi kıyafet konusunda da yerleşik normların dışına çıktığı ve kendi vizyonunu ortaya koyduğuna işaret edilirken, görüşlerine yer verilen moda tasarımcısı Ferruh Karakaşlı, "Erdoğan giysileriyle 'vizyonları olan farklı bir şahsım. Norma bağlı kalmıyorum' mesajı veriyor" değerlendirmesinde bulundu.