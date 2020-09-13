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    • 14.09.2020 01:22
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    neden geri döndü? ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan flaş açıklama

    ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'deki sismik arama ve araştırma çalışmalarına ara vererek 'ya geri dönen Gemisi hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometrelik sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

    Oruç Reis neden geri döndü?

    ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'deki sismik arama ve araştırma çalışmalarına ara vererek 'ya geri dönen Gemisi hakkında açıklama yaptı.

    "FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEKTİR"
    Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 10 Ağustos'ta Akdeniz'de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometrelik sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Oruç Reis, çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi, her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir." denildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Öte yandan; Türkiye, Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Yavuz Sondaj Gemisi halen Selçuklu-1 kuyusunda, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmektedir."

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