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Koronavirüs tedbirlerinde "sigara" detayı! Bir ilçede daha yasaklandı

Koronavirüs vaka sayıları Türkiye ve dünya genelinde hızla artmaya devam ederken, il ve ilçelerden de salgının önlenmesi kapsamında yeni tedbirler alındığına ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir ilçede daha koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içmek yasaklandı.

15.09.2020 13:08 - Son Güncelleme: 15.09.2020 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





