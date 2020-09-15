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Koronavirüs tedbirlerinde "sigara" detayı! Bir ilçede daha yasaklandı

Koronavirüs vaka sayıları Türkiye ve dünya genelinde hızla artmaya devam ederken, il ve ilçelerden de salgının önlenmesi kapsamında yeni tedbirler alındığına ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir ilçede daha koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içmek yasaklandı.

15.09.2020 13:08 - Son Güncelleme: 15.09.2020 13:08
Koronavirüs tedbirlerinde sigara detayı! Bir ilçede daha yasaklandı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 563 test yapıldı, 1716 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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Koronavirüs tedbirlerinde sigara detayı! Bir ilçede daha yasaklandı

Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1225 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 260 bin 58'e çıktı. Toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, vaka sayısı 292 bin 878, vefat sayısı 7 bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs tedbirlerinde sigara detayı! Bir ilçede daha yasaklandı

Aktif hasta sayısı 25 bin 701, ağır hasta sayısı 1301, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirlerinde sigara detayı! Bir ilçede daha yasaklandı

SİGARA YASAĞI
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında, sigara içilmesinin yasaklandı.

Koronavirüs tedbirlerinde sigara detayı! Bir ilçede daha yasaklandı

DAHA ÖNCE ALTINORDU'DA DA YASAKLANMIŞTI
Ordu'nun Altınordu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ana caddelerde sigara içilmesi, cenazelerde taziye çadırı kurulması yasaklanmıştı

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