Koronavirüs tedbirlerinde "sigara" detayı! Bir ilçede daha yasaklandı
Koronavirüs vaka sayıları Türkiye ve dünya genelinde hızla artmaya devam ederken, il ve ilçelerden de salgının önlenmesi kapsamında yeni tedbirler alındığına ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir ilçede daha koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içmek yasaklandı.
15.09.2020 13:08
- Son Güncelleme: 15.09.2020 13:08
Aktif hasta sayısı 25 bin 701, ağır hasta sayısı 1301, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.
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