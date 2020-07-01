



İLK İCRAATİ KARDEŞİNİ MÜDÜR YAPMAKTI

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'da ilk icraat olarak kardeşini Sağlık İşleri Müdürü olarak atamıştı. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Teşkilat Şeması'nda belediye başkanının kardeşi Eralp Atay, Sağlık İşleri Müdürü olarak görünmüştü. Eralp Atay'ın atama öncesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü Hekimliği yaptığı öğrenilmişti.