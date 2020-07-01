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    ’li Efeler Belediye Başkanı , müdür yaptığı kardeşine 2 müdürlük daha verdi

    Geçtiğimiz yıl göreve başlamaları ardından işçi kıyımı, ikinci maaş ve yakınlara kıyak skandallarıyla gündeme gelen ’li Belediyeleri bile şaşırtan bir ‘kıyak’ Aydın’ın CHP’li ’nde yaşandı. Belediye Başkanı , kardeşi ’ı 3 müdürlüğün başına getirdi. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...

    CHP’li Belediyede kardeşe üst düzey kıyak!

    Geçtiğimiz yıl göreve başlamaları ardından işçi kıyımı, ikinci maaş ve yakınlara kıyak skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Belediyeleri bile şaşırtan bir 'kıyak' Aydın'ın CHP'li Efeler Belediyesi'nde yaşandı.



    İLK İCRAATİ KARDEŞİNİ MÜDÜR YAPMAKTI

    Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'da ilk icraat olarak kardeşini Sağlık İşleri Müdürü olarak atamıştı. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Teşkilat Şeması'nda belediye başkanının kardeşi Eralp Atay, Sağlık İşleri Müdürü olarak görünmüştü. Eralp Atay'ın atama öncesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü Hekimliği yaptığı öğrenilmişti.



    KARDEŞE 2 MÜDÜRLÜK DAHA

    Aradan geçen bir yıl üzerine Atay'ın kardeşine Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra 2 farklı müdürlük daha verdiği belirlendi. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Teşkilat Şeması'nda belediye başkanının kardeşi Eralp Atay'ın Sağlık İşleri Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü ve Mezarlıklar Müdürü olarak yer alması ağızları açık bıraktı.

    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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