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    ’li ’nde krizi! İşçiler eylemde

    ’li ’nde kazan kaynıyor! haklarının ihlal edildiğini düşünen belediye işçileri eylemde. Ayrıntıları A Haber muhabiri olay yerinden aktardı.

    AHaber

    'nde hakları ihlal edilen belediye işçileri Bakırköy 'nda eylem yaptı. Eylem yapan işçilerin arasında kadrolu ve taşeron işçiler vardı. İşçiler toplu sözleşme istediklerini belirtti. Yerel ler sonrası toplu sözleşme yapılması bekleniyordu fakat 1.5 yıl sonra kendilerine sunulan sözleşmenin bir önceki sözleşmeden bile daha kötü olduğu ortaya çıktı. İşçiler, kendilerini mağdur edecek o sözleşmeye imza atmayacaklarını belirtti. Ayrıntıları A Haber muhabiri olay yerinden aktardı.

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    Haberler Güncel CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde toplu sözleşme krizi! İşçiler eylemde
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