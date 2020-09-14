İstanbul mesai saatleri 2020! İstanbul yeni mesai çalışma saatleri değişti mi?

İstanbul mesai saatleri 2020! İstanbul çalışma saatleri kaç oldu? İstanbul mesai saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da da valilik çalışma başlattı. Özellikle sabah işe gidiş saati ve akşam iş çıkışı saatlerindeki insan yoğunluğunu azaltmak için valilik, mesai saatlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi için bir çalışma yürütüyor.

İSTANUBL MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İstanbul'daki çalışmada hem kamu hem de özel sektörü kapsayacak bir çalışma yapılıyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla toplantılar yapıldı.