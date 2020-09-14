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    • 14.09.2020 17:29
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    Son dakika: açıkladı: Göçmenler personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı

    Son dakika haberine göre (), açıklarında görev yapan korveti personelinin dikkati sayesinde tespit edilen göçmenlerin UNIFIL makamları ile koordineli şekilde kurtarıldığını bildirdi.

    Görüntüler geldi! Böyle kurtarıldılar

    'den yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan açıklarında görev yapan korveti personelinin, 10 gün önce Lübnan'dan hareket ettiği belirlenen ve içinde 1'i ölü 37 kişinin bulunduğu ahşap bir tekne tespit ettiği belirtildi.

    Teknede bulunanlar arasında 5 çocuk ile 10 da kadın olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Yasa dışı yollardan göç etmeye çalışan teknedekilerden sağlık durumu kritik olan bir çocuk da derhal TCG Bozcaada'nın revirinde tedaviye alındı. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmenler TCG Bozcaada personelimizin dikkati sayesinde tespit edilerek, UNIFIL makamları ile koordineli şekilde kurtarıldı."

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: Göçmenler TCG Bozcaada personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı
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