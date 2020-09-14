Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.09.2020 11:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2020 11:06
    ABONE OL

    : merkezli 17 ilde 'nün yapılanmasına !

    haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanmasına yönelik merkezli 17 ilde düzenlenen da gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Firari 21 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    DHA
    İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

    Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül'de İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen da, 13'ü sivil mahrem imam, 31'i askeri personel ve öğrenci toplam 44 kişiden 23'ü yakaladı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

    Firari 21 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri