KYK yurt başvuru başladı mı? 2020 KYK yurt başvuruları için geri sayım sürüyor. Başvuru dönemini kaçırmak istemeyen öğrenciler KYK yurt başvuruları hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 2020 KYK yurt ücreti ne kadar? E-Devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar…

2020 KYK YURT BAŞVURU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.