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    • 12.09.2020 07:50
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    Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde operasyonu: 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

    Son dakika haberine göre, İstanbul merkezli 7 ilde 'ye karşı şafak operasyonu düzenlendi. Örgütün bölge yapılanmasında yer aldıkları ve kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 51 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı

    AA
    İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

    İstanbul merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.


    51 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün bölge yapılanmalarında sözde "abi-abla" düzeyinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların da sürdüğü bildirildi.

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