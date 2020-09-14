Uzaktan eğitim veren üniversiteler hangileri? 2020 – 2021 online eğitim verecek üniversiteler listesi!

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından, Yükseköğretim Kurulu'na gönderilen yazı şu şekildedir;

'2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.' ifadesi yer almaktadır.

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