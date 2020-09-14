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    • 14.09.2020 09:59
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    Son dakika: İletişim Başkanı 'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

    Son dakika haberi... İletişim Başkanı : Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir.

    Altun'dan flaş açıklama: Hepsi yerle bir edilecek!
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

    Hakkâri'de teröristlerle girilen da şehit düşen kahraman askerimiz 'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

    Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir.


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    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
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