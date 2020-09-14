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    • 14.09.2020 10:01
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    'den flaş açıklaması: ve ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli

    Son dakika heri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. ’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır.

    AA
    Türkiye'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.

    Kalın, Twitter hesından yaptığı paylaşımda, ve AB ülkelerinin diplomasiye tanınan şansı heba etmemesi ve mütekabil adımlar atmaları gerektiğini belirtti.

    İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

    "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır. Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır.

    Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır."

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