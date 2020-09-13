Edinilen son dakika ayrıntılarına göre otobüse girip kimlik soran polislere önce kendini Suriyeli mülteci tanıtarak inandırıcı olmak için Kürtçe konuşan Kırık, daha sonra polisin bir anlık dalgınlığından istifade ederek beylik silahını almaya çalışınca çıkan arbede sonucu etkisiz hale getirildi. Terörist hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır'ın Havaalanı Bulvarındaki polis kontrol noktasında rutin uygulama yapan ekiplerin durdurdukları bir yolcu otobüsünde terör örgütü PKK'nın önemli adamlarından biri yakalandı. Sözde Amed eyaleti takım komutanı olarak İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde yer alan Mehmet Kırık hakkında Diyarbakır Başsavcılığınca 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye göre, kimlik kontrolü için otobüse giren polisleri gören terörist tedirgin ve şüpheli hareketler sergileyince kendisine yaklaşan polislere üzerinde taşıdığı silahı çekti. Polisler hamle yapınca bu kez polislerden birinin beylik silahını almaya çalışmak istemesi üzerine zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Kendini Suriyeli mülteci tanıtarak Kürtçe konuşan teröristin alınan parmak izinde uzun zamandan beri aranan azılı terörist olduğu anlaşıldı.

BİTLİS'TE ELE GEÇEN DOKÜMANLA AÇIĞA ÇIKTI

Terörist sorgusunda, DEAŞ'a karşı savaşmak için YPG saflarına katıldığını ve Suriye'de bir süre kaldıktan sonra Kuzey Irak'a çalışmaya gittiğini belirterek terörist olmadığını iddia etti. Ancak foyası kendisi yakalanmadan 6 ay önce Bitlis'te öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan dijital dokümandaki bilgilerle açığa çıktı. Dokümanda, terörist Mehmet Kırık'ın örgüte katıldığı tarih, anne baba adı, kod adı, örgüt içindeki pozisyonu, kaldığı bölgeler, aldığı silah eğitimleri, eğitim durumu, hastalığı, kişisel becerileri, babasının mesleği ve cep telefonu, kardeş sayısı gibi kişisel bilgiler karşılaşıldığında 500 bin liralık Gri listede aranan terörist olduğu belirlendi.

BENİ ARAPÇA YANINA ÇAĞIRIP SİLAH ÇEKTİ

Silahı gasp edilmeye çalışılan ve mağdur olarak ifadesi alınan polis ifadesinde, "Otobüs kontrol noktasına yanaşınca kimlik kontrolü için içeri girdik. Kimlikleri tek tek toplarken 13 nolu koltukta oturan kişi sessiz kalıp tepki vermedi. Sonra yolculardan biri bu kişinin Suriyeli olduğunu söyleyince heyecanlı hal ve tavırlar sergileyip bana yüksek sesle 'Gel'anlamına gelen Arapça 'Taal' diyerek eliyle yanına çağırdı. Bu sırada başka bir yolcu kimliğini uzattı. Onun kimliğini aldığım sırada Suriyeliyim diyen kişi bana silah doğrultunca ani hareketle onu etkisiz hale getirdik" dedi.

Otobüs şoförü M.Ü de ifadesinde, "Bismil otogarına girdiğimde firmamız yazıhanesindeki üstü başı yırtık bu kişi parası olmadığını, annesinin hasta olduğunu, cep telefonunun çalındığını ve gariban bir inşaat işçisi olduğunu ve kendisini Diyarbakır'a götürmemi istedi. Bende acıyıp aldım, terörist olduğunu yakalanınca öğrendim" dedi.

SANSASYONEL EYLEM İÇİN GÖNDERİLDİ

İddianamede teröristin örgütte sözde takım komutanlığı gibi üst düzey sorumlu olduğu da dikkate alındığında sansasyonel suikast tarzı bir eylem yapmak için üzerindeki tabancayla Diyarbakır'a geldiğine dikkat çekildi. Teröristin Türkiye'ye gelmeden önce Kuzey Irak'ın Haftanin, Avaşin, Gara, Zap ve Suriye'de de faaliyetlerde bulunduğu dikkate alındığında terör örgütünün kadro dediği önemli isimlerinden biri olduğu ifade edildi. Terör örgütünün yurt içindeki barınma alanları, sığınak ve depoları hakkında bilgi sahibi olduğu, kırsal ile şehirdeki işbirlikçilerle irtibatlı olduğu vurgulandı. Yakalandığında üzerinde ele geçen silahın da emniyeti açık, dolu atışa hazır vaziyette olduğu dikkate alındığında teröristin kırsal alandan şehir merkezinde, devlet büyükleri başta olmak üzere güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları, ve adli makamlara yönelik suikast ya da sansasyonel tarzda saldırı amacıyla gönderildiği bildirildi.