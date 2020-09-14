Şehit Astsubay Sinan Aktay'a kundaktaki bebeğiyle veda





'BİR OĞLUM DAHA VAR, VATANA KURBAN OLSUN'

Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, şehit babası Salih Aktay'a baş sağlığı diledi. Baba Aktay da ''Bir oğlum daha var. O da vatana kurban olsun'' dedi. Bakan Yardımcısı Erdil de, ''Şehidimizin kanı yerde kalmadı'' diye cevap verdi.

Şehit Aktay'ın cenazesi kılınan namazının ardından Akşehir Şehitliği'ne defnedildi.

