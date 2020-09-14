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    • 14.09.2020 11:15
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    : : örgütünün bütün psikolojisini çökerttik

    haberine göre , "Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı. örgütünün bütün psikolojisini çökerttik" açıklamasında bulundu.

    İHA
    Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik
    , "Virüs salgini da bize gösterdi ki; standartlarına kavuşmak istediğimiz Avrupa ve ABD'nin sağlık sistemi, bizden kesinlikle daha iyi değil" dedi.


    TERÖRE AĞIR DARBE
    İçişleri Bakanı , "Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı. Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik" açıklamasında bulundu.



    Bakan Soylu, "Bir bilanço vereyim: 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye başkanlarından 94 kişiden 63'ü hakkında ilk derece mahkemelerinin verdiği ceza, toplam 628 yıl 908 ay 323 gün... Bunların bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezaları ise toplam 126 yıl, 230 ay ve 62 gündür" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik
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