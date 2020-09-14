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    • 14.09.2020 16:15
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    'den şoke eden rapor! Tahran Süleymani'nin intikamını böyle alacaktı

    'den şoke eden bir rapor yayımlandı. ’nin Bağdat’ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülen ’ye karşılık ABD’den intikam almak isteyen 'ın ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a düzenleyeceği iddia edildi. CIA'nin yayımladığı raporda suikast girişiminin başarılı bir şekilde engellendiği kaydedildi.

    DHA
    CIA'den şoke eden rapor! İran ABD'den intikam almak için...

    'nin Merkezî İstihbarat Teşkilatı () ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısı ile öldürülen lı General ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. CIA, İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin 'intikam' olarak ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a düzenlemeyi planladığını iddia etti. İddia edilen "suikast planının" ABD istihbaratı ve hükümet yetkilileri tarafından değerlenirildiği ve 66 yaşındaki Büyükelçi Lana Marks'a yönelik tehditlerin daha somut hale dönüştüğü an, suikast girişiminin başarılı bir şekilde engellendiği kaydedildi.

    "TRUMP'TAN BİR SALDIRI PLANI DAHA"

    Öte yandan ABD istihbaratına yakın medya kuruluşları ise, ABD'de yaklaşan 3 Kasım Başkanlık seçimleri öncesi, 'ın güç gösterisi için yeni bir saldırı girişiminde bulunabileceğini de iddia etti.

    NE OLMUŞTU?

    İran'ın 'daki faaliyetlerinin arkasında olan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. 3 Ocak 2020 tarihinde Başkan Trump'ın bizzat talimatıyla suikaste uğrayan Kasım Süleymani, doğrudan dini lider 'e bağlı Devrim Muhafızları 'nun Kudüs Gücü Komutanı görevini üstleniyordu.

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