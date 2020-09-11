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Doğu Akdeniz'de yeni gelişme! ABD sahaya iniyor

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim artarak sürüyor. Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan zirveden Yunan medyası memnuniyetini dile getirirken; Kıbrıs Rum Kesimi'ne uyguladığı 33 yıllık silah ambargosuna son veren ABD'nin de yarın yeni bir adım atacağı belirtildi. Türkiye ise bölgedeki varlığını kararlı bir şekilde koruyarak geri adım atmıyor.

11.09.2020 10:45 - Son Güncelleme: 11.09.2020 10:45
Doğu Akdeniz'de yeni gelişme! ABD sahaya iniyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rakiplerinin de yer aldığı zirve sona ererken silah anlaşmasına yönelik bilgi sızmadı, ABD ise hafta sonu sahaya iniyor.

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Doğu Akdeniz'de yeni gelişme! ABD sahaya iniyor

Fransa'nın ev sahipliğinde Akdeniz'e kıyısı olan AB üyeleri Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs, İspanya, Portekiz ve Malta liderleri Korsika Adası'nda bir araya geldi.

Doğu Akdeniz'de yeni gelişme! ABD sahaya iniyor

MED7 olarak bilinen ülkelerin zirvesinden bir sonuç bildirgesi çıktı, "Türkiye'yle diyaloga geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde, Avrupa Birliği 24-25 Eylül'deki Avrupa Konseyi'nde gündeme gelecek ilave kısıtlayıcı tedbirler geliştirmeye hazırdır" denildi.

Doğu Akdeniz'de yeni gelişme! ABD sahaya iniyor

Zirve öncesinde Türkiye'ye karşı çizgiyi aşan açıklamalar yapan Fransa lideri Emmanuel Macron, öncelikli seçeneğin Türkiye ile diyaloğun yeniden tesis edilmesi olduğunu söyleyerek, "Saf değiliz ama iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz" dedi.

Doğu Akdeniz'de yeni gelişme! ABD sahaya iniyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, Türkiye'nin geri adım atması ve ekonomik yaptırıma uğramaması için ay sonuna kadar süresi olduğunu ileri sürdü. Miçotakis, "Türkiye'nin Avrupa'yı bölme çabalarına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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