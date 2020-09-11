Haberler Galeri Güncel Doğu Akdeniz'de yeni gelişme! ABD sahaya iniyor

Doğu Akdeniz'de yeni gelişme! ABD sahaya iniyor

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim artarak sürüyor. Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan zirveden Yunan medyası memnuniyetini dile getirirken; Kıbrıs Rum Kesimi'ne uyguladığı 33 yıllık silah ambargosuna son veren ABD'nin de yarın yeni bir adım atacağı belirtildi. Türkiye ise bölgedeki varlığını kararlı bir şekilde koruyarak geri adım atmıyor.

11.09.2020 10:45 - Son Güncelleme: 11.09.2020 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





