Doğu Akdeniz'de yeni gelişme! ABD sahaya iniyor
Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim artarak sürüyor. Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan zirveden Yunan medyası memnuniyetini dile getirirken; Kıbrıs Rum Kesimi'ne uyguladığı 33 yıllık silah ambargosuna son veren ABD'nin de yarın yeni bir adım atacağı belirtildi. Türkiye ise bölgedeki varlığını kararlı bir şekilde koruyarak geri adım atmıyor.
11.09.2020 10:45
- Son Güncelleme: 11.09.2020 10:45
MED7 olarak bilinen ülkelerin zirvesinden bir sonuç bildirgesi çıktı, "Türkiye'yle diyaloga geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde, Avrupa Birliği 24-25 Eylül'deki Avrupa Konseyi'nde gündeme gelecek ilave kısıtlayıcı tedbirler geliştirmeye hazırdır" denildi.
DİĞER GALERİLER