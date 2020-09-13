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    • 13.09.2020 14:23
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    CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in son durumuyla ilgili yeni açıklama

    hastalığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

    CHP'li Böcek'in son durumuyla ilgili yeni açıklama

    Yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

    Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son 24 saatte olumsuz giden bir gelişme olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

    Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.

    Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede sağlık durumu takip edilen Başkan Böcek, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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