Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in (58), koronavirüs nedeniyle yatırıldığı özel hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı uyutulan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kritik 24 saatin aşılmasının beklendiği kaydedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili sık sık bilgi aldığı belirtildi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7 Ağustos'ta, Alanya ilçesine çalışma ziyaretinde bulundu. Burada partililerle görüşen, muhtarlarla toplantı yapan ve belediyeyi ziyaret eden Başkan Böcek'te, Antalya'ya döndükten bir süre sonra boğaz ağrısı şikayeti başladı. Böcek, 15 Ağustos'ta gittiği özel hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Sonucunun 17 Ağustos'ta pozitif olduğu belirlenen Böcek, gece yarısı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu belirtti. Böcek, açıklamasında, "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" dedi.



Hastanede izolasyona alınan Başkan Böcek'in belediyedeki koruma ekibi ve özel kalem departmanı gibi yakın çalışma arkadaşları da test yaptırıp, evlerinde karantinaya alındı.



HASTANEDEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 22 Ağustos'ta hastane odasından paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum" notuyla fotoğrafını paylaşan Böcek, "Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında da bulundu.



Sağlık durumu iyiye giden ve yakın zamanda taburcu olacağı açıklanan Başkan Böcek'in kan değerlerinde düzelme oldu, PCR testinde negatifleşme, antikor testlerinde ise pozitiflik saptandı. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de hastaneden ayrılmıyor.



Başkan Böcek ile aynı dönemde testi pozitif çıkan Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ise koronavirüsü yenerek iyileşti.



HASTANEDEN AÇIKLAMA

Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Opr. Dr. Özgün Güngör, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir" dedi.



TEDBİR AMAÇLI UYUTULUYOR

Öte yandan yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu, dün akşam kötüleşti. Astım hastalığı bulunan Başkan Böcek, akciğerinde öksürükten kaynaklı yırtılma olması nedeniyle tedbir amaçlı uyutuldu. Solunum cihazına bağlanan Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kritik 24 saatin aşılmasının beklendiği kaydedildi. Özel hastanedeki doktorlara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden gelen uzman ekipler de destek veriyor.



KILIÇDAROĞLU'NA BİLGİ

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, dün gece hastaneyi ziyaret ederek, doktorlardan Başkan Böcek'in son durumu hakkında bilgi aldı. Bayar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Böcek'in sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini ve sık sık bilgi aldığını söyledi. Bayar, doktorların açıklaması dışında açıklama yapmasının doğru olmadığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili sık sık bilgi aldığı belirtildi.