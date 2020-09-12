Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.09.2020 16:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2020 17:02
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan küresel ekonomi tetikçilerine sert tepki: Sizin puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok

    Son dakika haberine göre, Başkan Demokrasi Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ 'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "S&P açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı düşürme tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı." dedi.

    Başkan Demokrasi Adası'nda düzenlenen 'nde önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Ekonomik faturalarından ziyade darbelerin asıl etkisi, adalet sistemimiz üzerinde yol açtığı ağır tahribattır. Türkiye'nin demokrasi mücadelenin aynası işte bu (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) adadır. Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sembolü burasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık.


    NE YAPARSANIZ YAPIN KIYMETİHARBİYESİ YOK
    S&P açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı düşürme tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan küresel ekonomi tetikçilerine sert tepki: Sizin puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri