Ankara Polatlı son dakika haberleri... Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası herkesi şaşırttı. Gökyüzünü kaplayan toz bulutu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sosyal medya platformlarında Polatlı ilçesinden gelen kum fırtınası görüntüleri görenleri şaşkınlığa uğrattı. Peki, kum fırtınası nedir? İşte detaylar...
GÖKYÜZÜ KARANLIĞA BÜRÜNDÜ
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, ilçeyi karanlığa bürüdü. Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı'nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatlarının kesildiği öğrenildi.
BİR ANDA GECEYİ YAŞADILAR
Öte yandan, ev ve araçların toz içinde kaldığı, sert rüzgarların estiği görüldü. Olay nedeniyle çok korktuklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda geceyi yaşadık" ifadesini kullandı.
ANKARA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, gelecek iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
KUM FIRTINASI NEDİR?
Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur.
Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.
Sahra Çölü ve Arap Yarımadasının dışında ABD ile Kanada'da Rocky Dağları'nın doğusu boyunca uzanan Büyük Düzlüklerde, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Moğolistan Cumhuriyeti'ne uzanan Gobi Çölünde ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde meydana gelen kum fırtınası bilinir.