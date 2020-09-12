Sömürgeci zihniyet, bir kez daha hortladı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye düşmanlığında sınır tanımadı. Önceki gün Korsika'da yapılan Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Zirvesi'nde istediği desteği alamadı. Geri adım atmak zorunda kaldı!
Türk halkı ise haddini aşan Macron'a sosyal medyadan şu mesajları yolladı:
Başkan Erdoğan, emperyalistlerin arı kovanına çomak soktu. Kuyruk acıları da epeyce büyük.
Ulu orta uluyan çakallara aslanı mı teslim ederiz biz?
Sahte Napolyon'a bak sen!
Kaos çıkartmaya çalışanlar bu vatanın evlatlarını dağıtamaz, aksine birbirine kenetler.
Zamanında Urfa topraklarından sürdüğümüz ayaklar altına aldığımız kişiler sizlerin atasıdır. Fıtrat değişir sanma, bu kan hala o kandır
Başkan Erdoğan, dün İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un ülkemize yönelik açıklamalarına Twitter hesabından manidar bir açıklama yaptı. Yıllar öncesine ait bir videosundaki "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" sözlerini paylaştı.
Türk halkı ise haddini aşan Macron'a sosyal medyadan şu mesajları yolladı:
Başkan Erdoğan, emperyalistlerin arı kovanına çomak soktu. Kuyruk acıları da epeyce büyük.
Ulu orta uluyan çakallara aslanı mı teslim ederiz biz?
Sahte Napolyon'a bak sen!
Kaos çıkartmaya çalışanlar bu vatanın evlatlarını dağıtamaz, aksine birbirine kenetler.
Zamanında Urfa topraklarından sürdüğümüz ayaklar altına aldığımız kişiler sizlerin atasıdır. Fıtrat değişir sanma, bu kan hala o kandır
Başkan Erdoğan, dün İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler değerlendirildi.