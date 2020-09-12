zihniyet, bir kez daha hortladı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye düşmanlığında sınır tanımadı. Önceki gün Korsika'da yapılan Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Zirvesi'nde istediği desteği alamadı. Geri adım atmak zorunda kaldı!



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un ülkemize yönelik açıklamalarına Twitter hesabından manidar bir açıklama yaptı. Yıllar öncesine ait bir videosundaki "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" sözlerini paylaştı.