Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nisan ayında hastaların %65'i, vefatların ise %54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım." açıklamasında bulundu.



Nisan ayında hastaların %65'i, vefatların ise %54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 12, 2020

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,ifadelerine yer verdi.