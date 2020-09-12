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    • 12.09.2020 10:53
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    Son dakika: Bakan Fahrettin Koca: 'da son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nisan ayında hastaların %65’i, vefatların ise %54’ü ’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım." açıklamasında bulundu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nisan ayında hastaların %65'i, vefatların ise %54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım." açıklamasında bulundu.




    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nisan ayında hastaların %65'i, vefatların ise %54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım. Nisan ayında Ağır Hastaların %76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbulda %42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz TEDBİRlere BİRLİKte uyum." ifadelerine yer verdi.




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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Fahrettin Koca: İstanbul'da son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı
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