Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19'la mücadeleyle ilgili çarpıcı açıklamalar: 100 bini aşkın karantina kaçağı var

Okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitim kararı nasıl alındı?

Okul öncesinde ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitim gerekli olduğundan, 2 gün okul, 5 gün evden takip etme modeli benimsendi. O 5 gün de bir şekilde belirtilerin görülebildiği bir dönem. Okula göndermek bu tercihe bağlı. Burada maksat bir şekilde eğitimi başlatabilmek.

Bu, temkinli bir adım. Gerekirse belli aralıklarla kararımızı gözden geçiririz. Ancak, "Genel olarak eğitime başlıyoruz" dendiği anda bile okulların açılamayacağı riskli iller var.



HASTANELER YETERLİ İLAÇ DA VAR DİYEREK DUYARLI OLMAZSAK HERKES KORONAYI GÖRÜR

Sağlık sistemimiz, salgının yükünü nasıl karşılıyor?

Hastanelerden çevrilen tek bir vatandaş yok. Bölgesel bazda da hasta yükünün karşılanmadığı bir tablo da yok.

Ama duyarlılık göstermezsek bu, olmayacağı anlamına gelmez. 'Endişeye gerek yok. Hastaneler yetiyor. İlaç da var. İşimize bakalım' denirse herkes en yakınında korona olduğunu görür. Formül belli: "Maske, mesafe, hijyen, test, tarama, erken teşhis ve tedavi."