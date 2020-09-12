Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kum fırtınası sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon hazırladı. Animasyonda, kum fırtınası sırasında ağzın ve burnun bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatılması gerektiği belirtildi.
Animasyonda vatandaşlara ayrıca şu uyarılarda bulunuldu:
"Gözlerinizi koruyun. Sığınacak korunaklı bir yer arayın. Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur. Uçuşan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun. Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın."
Kum fırtınası sırasında yapılması gerekenleri biliyor musunuz? pic.twitter.com/TiQeZ0Jm9K— A F A D (@AFADBaskanlik) September 12, 2020
ANKARA POLATLI'DA İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası kameralara yansıdı. Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşların "İlk defa böyle bir şey görüyorum." ve "Korkunç... Göz gözü görmüyor." dediği duyuldu.
POLATLI BELEDİYE BAŞKANI: 50 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya şu ifadeleri kullandı:
Anında çöktük, hiç beklenmedik bir anda çöktü. Ama şu anda sakinledi. Hava karardı, sanki gece gibi oldu.
Vatandaşlarımızı uyardık tedbir alınması noktasında. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık.
AFAD'da bölgede çalışma yapılıyor. İlk defa böyle bir şey yaşadık Polatlı'da.
Polatlı'da 50 yıldır böyle bir şey görmedim.