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    • 12.09.2020 17:06
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    Son dakika: 'da : 'yı devasa toz bulutu kapladı

    Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde meydana geldi. İlçeyi devasa toz bulutu kapladı. Fırtına kentin batı ve kuzey kesiminde etkili oluyor.

    İHA

    'nın ilçesinde yaşanan kameralara yansıdı. Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşların "İlk defa böyle bir şey görüyorum." ve "Korkunç... Göz gözü görmüyor." dediği duyuldu.

    METEOROLOJİ'DEN ANKARA'YA KRİTİK UYARI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, gelecek iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

    Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

    ANKARA POLATLI'DA İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER
    Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası kameralara yansıdı. Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşların "İlk defa böyle bir şey görüyorum." ve "Korkunç... Göz gözü görmüyor." dediği duyuldu.

    POLATLI BELEDİYE BAŞKANI: 50 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM
    Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya şu ifadeleri kullandı:

    Anında çöktük, hiç beklenmedik bir anda çöktü. Ama şu anda sakinledi. Hava karardı, sanki gece gibi oldu.

    Vatandaşlarımızı uyardık tedbir alınması noktasında. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık.



    'da bölgede çalışma yapılıyor. İlk defa böyle bir şey yaşadık Polatlı'da.

    Polatlı'da 50 yıldır böyle bir şey görmedim.

    Gelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. İlçeyi devasa toz bulutu kapladı. Fırtına kentin batı ve kuzey kesiminde etkili

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