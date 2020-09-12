Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden 12 Eylül paylaşımında bulundu.



40 yıl...

40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız!



O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim. https://t.co/9VwndstZfd — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 12, 2020

Yaptığı paylaşımda, 12 Eylül'de yaşanan acıları anlatan, ATV ekranlarında yayınlanacak olan ''Bizim Hikaye'' isimli filmin fragmanını paylaşan Bakan Albayrak, "40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız! O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.



