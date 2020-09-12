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    • 12.09.2020 17:30
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    Son dakika: 'tan paylaşımı: Unutmadık, unutmayacağız

    Son dakika haberine göre, , Twitter hesabı üzerinden paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, 12 Eylül'de yaşanan acıları anlatan, ATV ekranlarında yayınlanacak olan ''Bizim Hikaye'' isimli filmin fragmanını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: ''40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız! O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim.''

    Bakan Albayrak'tan 12 Eylül mesajı

    , Twitter hesabı üzerinden paylaşımında bulundu.

    Yaptığı paylaşımda, 12 Eylül'de yaşanan acıları anlatan, ATV ekranlarında yayınlanacak olan ''Bizim Hikaye'' isimli filmin fragmanını paylaşan Bakan Albayrak, "40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız! O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.


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