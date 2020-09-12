Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Eylül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 48 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1241 oldu.



Son 24 saatte 1207 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 257 bin 731'e yükseldi.

Bakan Koca şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir." ifadesini kullandı.