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    • 12.09.2020 19:36
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    Son dakika: , Türkiye'nin sayılarını açıkladı

    i... , sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir." ifadelerine yer verdi.

    12 Eylül koronavirüs vaka sayıları

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Eylül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 48 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1241 oldu.

    Son 24 saatte 1207 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 257 bin 731'e yükseldi.

    Bakan Koca şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç birlikte mücadeledir." ifadesini kullandı.

    11 EYLÜL KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 12 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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