ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Törene şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.