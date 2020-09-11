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    • 12.09.2020 01:37
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    'den ihanete ortak olan 'e çok sert tepki! Şiddetle kınıyoruz

    yapılan açıklamada 'in 'le kurma kararı almasının ve çerçevesinde taahhütlerin hilafına olduğuna dikkat çekilerek, "Bahreyn’in 'nin peşine takılarak, Arap çerçevesindeki taahhütlerin hilafına İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Türkiye'den ihanete ortak olan Bahreyn'e sert tepki

    yapılan açıklamada 'in 'le kurma kararı almasının ve çerçevesinde taahhütlerin hilafına olduğuna dikkat çekilerek, "Bahreyn'in 'nin peşine takılarak, Arap çerçevesindeki taahhütlerin hilafına İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada söz konusu adımın davasının savunulması çalışmalarına darbe vuracağı belirtilerek, "İsrail'i Filistin'e yönelik gayri meşru uygulamalarını ve Filistin topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeye yönelik girişimlerini sürdürme konusunda daha da cesaretlendirecektir." değerlendirmesi yapıldı.

    'da barış ve istikrarın tesis edilmesi için tek yolun Filistin meselesinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde adil ve kapsamlı çözüme kavuşturulmasından geçtiği kaydedilen açıklamada, "Bölge dışı aktörlerin baskı ve zorlamaları sonucunda; dar çıkar kaygılarıyla verilen sorumsuz tavizlerin bu gerçeği ortadan kaldırması veya ikame etmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

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