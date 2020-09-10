Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan videodaki açıklamasında, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer aldı.

MACRON'UN KÜSTAH SÖZLERİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı hamlelerle dengeleri bozulan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Yunanistan'ı bir kukla olarak kullanmayı sürdürürken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye hedef alan skandal açıklamlarına da devam ediyor. Macron bugün 'Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la'' şeklinde küstah bir açıklama yaptı.