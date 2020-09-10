Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.09.2020 00:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2020 00:33
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Hazırladığınız bir var! Bizi yemek istiyorsunuz ama size büyük geliriz

    Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan videodaki açıklamasında, "Hazırladığınız bir var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayınız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer aldı.

    Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj

    Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan videodaki açıklamasında, "Hazırladığınız bir var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer aldı.

    MACRON'UN KÜSTAH SÖZLERİ
    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı hamlelerle dengeleri bozulan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Yunanistan'ı bir kukla olarak kullanmayı sürdürürken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye hedef alan skandal açıklamlarına da devam ediyor. Macron bugün 'Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la'' şeklinde küstah bir açıklama yaptı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Hazırladığınız bir kurt sofrası var! Bizi yemek istiyorsunuz ama size büyük geliriz
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri